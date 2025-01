Kalulu, infortunio in Juve-Benfica: cosa è successo

Nuovo stop in casa Juventus . Problema muscolare per Pierre Kalulu , costretto ad alzare bandiera bianca al minuto 13 del primo tempo della sfida di Champions League con il Benfica , valida per l'ottava ed ultima giornata della fase campionato. Da valutare le condizioni e i tempi di recupero del francese.

Infortunio per Kalulu, le condizioni del difensore della Juve

Dopo uno scatto in area di rigore, Pierre Kalulu ha sentito tirare all'altezza del flessore della coscia destra e ha richiamato l'attenzione dello staff medico della Juventus e di Thiago Motta. L'ex difensore del Milan ha provato a rientrare sul terreno di gioco dell'Allianz Stadium, ma non ha potuto far altro che fermarsi e lasciare posto a Manuel Locatelli, chiamato ad adattarsi nel ruolo di centrale difensivo, al fianco di Federico Gatti. Nelle prossime ore gli esami strumentali che chiariranno i tempi di recupero del giocatore, che rischia di saltare il prossimo impegno di campionato con l'Empoli, in programma domenica alle ore 12.30.