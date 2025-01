Juve, il saluto dello Stadium per Danilo è da brividi: striscioni in un momento speciale

Danilo, cori e striscioni dei tifosi della Juve

I tifosi della Juve non dimenticano Danilo. Al 6' della sfida di Champions League con il Benfica, in coincidenza con il numero di maglia indossato per più di cinque stagioni dal difensore brasiliano, dalla Curva Sud dell'Allianz Stadium di Torino è partito il coro "Danilo uno di noi", accompagnato da due striscioni esposti nel primo e nel secondo anello del settore più caldo del tifo bianconero: "La Juventus sono i tifosi, grazie di tutto Danilo", recitava uno dei messaggi, a cui si è aggiunto: "In un mondo senza più valori, salutiamo capitan Danilo con tutti gli onori".