Bologna, Italiano saluta la Champions League: "Esperienza bellissima"

Italiano saluta la Champions League: "Ho fatto i complimenti ai ragazzi"

Un risultato che soddisfa il tecnico Italiano, che ha salutato così la competizione: "Ho fatto i complimenti a tutti i ragazzi per la prova di stasera. Siamo stati aggressivi e bravi a soffocare le loro fonti di gioco come Trincao e Hjulmand. Siamo calati nel finale, sbagliando qualche occasione per il raddoppio. Andiamo via contenti da Lisbona nonostante la mancata vittoria. Per noi è stata una competizione fantastica. Chiudiamo questa fantastica esperienza al 28° posto. Ora testa alle competizioni che ci rimangono".