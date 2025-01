Thiago Motta spiazza tutti, inizia a parlare in spagnolo in diretta tv: ecco il motivo

Thiago Motta inizia a parlare in spagnolo a Sky: il motivo

A margine dello 0-2 incassato contro il Benfica all'Allianz Stadium di Torino, Thiago Motta è stato protagonista della consueta one to one con Sky Sport, per analizzare la sconfitta maturata nell'ultima giornata della fase campionato di Champions League. Prima di cominciare l'intervista con Giovanni Guardalà, però, ha iniziato a parlare in spagnolo, sbagliando lingua. Il motivo è stato immediatamente spiegato dal diretto interessato: "Ho fatto prima l'intervista in spagnolo, scusate... Durante i 95 minuti, - ha poi continuato - loro hanno fatto una buona partita e hanno fatto meglio di noi. Sono stati superiori per gran parte del primo tempo e bene nella gestione del secondo tempo. Nella ripresa, abbiamo fatto meglio, ci siamo aperti un po' di più, ma dovevamo arrivare un po' di più nell'area avversaria. Adesso dobbiamo resettare e pensare alla partita di domenica. La vittoria del Benfica è meritata. Kalulu? Vediamo, dobbiamo valutarlo. È scivolato, ha sentito tirare dietro, aveva un punto in cui gli dava fastidio e non poteva continuare la partita. È entrato Locatelli centrale difensivo, che si è adattato bene in un ruolo non suo. Tante volte è successo di dover adattare giocatori, ma l'importante è che loro diano la disponibilità. La sconfitta fa sempre male, - ha ammesso - perché siamo una grande squadra e la Juve è una squadra che si prepara sempre per vincere. Quando si perde, non ci sono situazioni da giustificare. La sconfitta è la sconfitta. A Napoli abbiamo fatto meglio il primo tempo, oggi meglio il secondo tempo, ma bisogna fare meglio nell'arco dei 95 minuti, è lì che dobbiamo migliorare. Le possibili avversarie? PSV e Milan sono due avversarie di livello, lo sappiamo, sono lì con merito. Nel momento che arriverà la partita, ci prepareremo e dovremo farci trovare pronti per il turno eliminatorio. Manca un po', quindi pensiamo alla prossima partita di campionato".