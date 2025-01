Champions League, il quinto posto extra dipende dalla Roma

ROMA - Tutto dipende dalla Roma. La corsa ai due posti extra in Champions League dipenderà dal risultato dei giallorossi in Europa League questa sera. Il motivo? Il turno europeo di ieri sera per le squadre italiane non è stato particolarmente fortunato. Niente ottavi diretti per Milan e Atalanta, le due squadre che potevano blindare il passaggio. E invece la Spagna, con Real Madrid e Atletico, è riuscita nella missione. Dunque nel ranking l’Italia ha perso terreno.

Quinto posto Champions, la Roma può essere la variabile

Sia la Serie A che la Liga hanno comunque perso una squadra, rispettivamente il Bologna e il Girona. In Europa League la Lazio è già al turno successivo. La Roma si gioca la qualificazione: serve una vittoria per non fare calcoli. Altrimenti in caso di pareggio o sconfitta conteranno i risultati delle altre squadre. Al momento questa è la situazione ranking: Inghilterra con 20mila punti (e il posto extra in Champions). Italia a quota 16.875 punti (con l’altro posto Champions). La Spagna ha accorciato e si trova a 16.214. Va mantenuta distante per non perdere lo slot di una squadra extra in Champions League.