Juve-Psv, quando si gioca, orario e dove vedere in tv andata e ritorno 

A Nyon è stato decisa la sfida che vale un pezzo di stagione: la Juve è stata accoppiata al Psv nello spareggio di Champions League , crocevia fondamentale per accedere agli ottavi di finale. Per i bianconeri di Thiago Motta la gara contro gli olandesi di Bosz non è una novità: infatti, esiste un precedente recente nel match di esordio della fase a girone unico. Il finale? 3-1, punteggio griffato dalle marcature di Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez. Adesso però è tutta un'altra storia. E' un dentro o fuori che si gioca sulla distanza dei 180', cioè dopo la gare di andata e ritorno.

Juve-Psv, date, orario e tv

La Juve si è qualificata allo spareggio di Champions League dopo aver chiuso il maxi girone al 20° posto, sotto rispetto al Psv che quindi ha il vantaggio di giocare il ritorno in Olanda. Chi passa stacca un pass per gli ottavi di finale di Champions League, ma ancora non si conosce l'avversaria (anche se sarà una Inter o Arsenal). La Juve ospiterà il Psv a Torino martedì 11 febbraio (ore 21) per la gara d'andata che sarà trasmessa in tv da Sky. La sfida di ritorno, decisiva per il passaggio del turno, andrò invece in scena ad Eindhoven mercoledì 19 febbraio (ore 21): la gara si potrà seguire in tv sempre sulla piattaforma Sky.