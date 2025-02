Dove vedere Juve-Psv in tv? Prime o Sky, orario

Cominciano oggi, martedì 11 febbraio, i play-off di Champions League per accedere agli ottavi di finale e la Juventus ospiterà il Psv nella gara d'andata: le due squadre hanno terminato rispettivamente al ventesimo e al quattordicesimo posto nella fase campionato, tra l'altro sfidandosi sempre a Torino con i bianconeri usciti vincitori. Chi strapperà il pass per gli ottavi troverà una tra Arsenal e Inter.

Juve-Psv, l'orario della partita

La partita Juve-Psv andrà in scena oggi, martedì 11 febbraio, alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Psv in diretta tv

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). In alternativa, è possibile seguirla su NOW tramite l’app disponibile su smart TV, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Per accedere alla diretta, è necessario avere un abbonamento attivo alla piattaforma.

Dove vedere Juve-Psv in streaming

Juve-Psv sarà visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.