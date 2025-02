Juve-Psv diretta: segui il playoff di Champions League

19:51

Psv, la formazione ufficiale

PSV (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro Junior; Schouten, Saibari, Veerman; Perisic, De Jong, Lang. Allenatore: Bosz.

19:47

La formazione ufficiale della Juve

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta.

19:40

I numeri di Juve-Psv

La Juventus ha perso solo 3 delle 15 partite disputate contro avversarie olandesi in Champions League/Coppa dei Campioni (7 vittorie e 5 pareggi), ottenendo un successo in 7 delle ultime 11 (2N, 2P). Il Psv non ha vinto nessuna delle ultime 5 partite di Champions contro avversarie italiane (1N, 4P), la più lunga serie di sconfitte contro squadre di una singola nazione per il club (5 anche contro formazioni portoghesi).

Allianz Stadium (Torino)