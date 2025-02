Bruges-Atalanta: dove vederla in tv, orario e formazioni

Il mercoledì dei playoff di Champions League si apre con la sfida tra Bruges e Atalanta. Per i padroni di casa si tratta del terzo incontro stagionale contro una formazione italiana, dopo quelli nella prima fase con Milan e Juventus. Gli uomini di Gasperini , ai playoff dopo aver terminato la prima fase in nona posizione, sono reduci dalla larga vittoria contro il Verona, nella quale Retegui ha segnato quattro reti. L'attaccante sarà schierato in attacco assieme a De Ketelaere, ex della partita.

Bruges-Atalanta, l'orario

Bruges-Atalanta andrà in scena oggi, mercoledì 12 febbraio, alle ore 18:45 al Jad Breydelstadion.

Dove vedere Bruges-Atalanta in diretta tv

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251. In alternativa, è possibile seguirla su NOW tramite l’app disponibile su smart TV, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Per accedere alla diretta, è necessario avere un abbonamento attivo alla piattaforma.

Dove vedere Bruges-Atalanta in streaming

Bruges-Atalanta sarà visibile live in streaming solo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.