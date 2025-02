Theo con i capelli rosa, Boban non ci crede: "Cos'è questa roba?". E Costacurta scoppia a ridere

ROTTERDAM (PAESI BASSI) - Notte di Champions League in casa Milan . I rossoneri di Conceição e del grande ex Gimenez sfidano il Feyenoord padrone di casa nell'andata dei playoff . Un match di fondamentale importanza per i rossoneri, come testimonia il nuovo look sfoggiato da Theo Hernandez : il francese si presenta infatti al ' De Kuip ' con i capelli tinti di rosa . Da quando è sbarcato a Milano , l'ex Real Madrid si è spesso presentato con acconciature a dir poco bizzarre e colori tutt'altro che comuni alla vigilia di partite importanti. Uno 'stile' particolare che ha scatenato la reazione dello studio di Sky Sport.

Theo con i capelli rosa: Boban incredulo, Costacurta scoppia a ridere

Il nuovo look di Theo Hernandez non passa ovviamente inosservato nello studio di Sky Sport che precede le partite di Champions League. La conduttrice, Federica Masolin, mostra le immagini del profilo Instagram del Milan e il primo piano di Theo Hernandez con il suo nuovo look. A quel punto interviene un incredulo Zvonimir Boban: "Ma cos'è sta roba? Ma veramente ha i capelli rosa?", si domanda stupito il croato, ex gloria rossonera tra il 1992 e il 2001. Un quesito al quale il suo ex compagno, Alessandro Costacurta, non riesce a rispondere: l'ex difensore milanista scoppia infatti a ridere, coprendosi il volto con le mani.