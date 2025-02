Rabbia Atalanta, scippata a Bruges: rigore inventato da Meler, come Moreno in Corea

Ci sono partite che consegnano un arbitro alla storia delle coppe europee. Bruges-Atalanta è una di queste e Halil Umut Meler, 38 anni si è promosso sul campo Moreno di Turchia: la nefandezza da lui perpetrata allo Jan Breydel Stadium, accostabile alle vergogne firmate dall'ecuadoregno durante Italia-Corea del Sud nel mondiale nippocoreano del 2002. Impossibile definire altrimenti lo scandaloso rigore che Meler ha accordato ai fiamminghi a tempo scaduto, abboccando alla simulazione di Nillsson il quale, sfiorato da Hien, si è rotolato per terra procurandosi il penalty che non c'era. Naturalmente, il Var non è intervenuto, a conferma che se gli arbitri italiani non stanno bene, in giro per il mondo ci sono colleghi che stanno peggio. In campo e davanti ai monitor. Complimenti a Rosetti che li designa e, come Meler, dal 2022 pure parte dell'Uefa élite, uno dei pochi fischietti che possa dirigere in Champions quando cominciano i quarti di finale. Se questa è l'Élite, si capisce perché siamo messi così bene. Il turco è lo stesso che nel dicembre 2023 venne preso a pugni e calci dal presidente dell'Ankaragucu: un episodio di autentica follia che fece il giro del mondo e portò alla sospensione del massimo campionato turco, di nuovo in questi giorni a centro di cronache turbolente per via di controverse decisioni arbitrali: il pensiero corre all'Adana Demirspor ritirarsi dal campo dopo il rigore che non c'era (ma va?), assegnato al Galatasaray.