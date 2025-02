Bayern e Benfica battono Celtic e Monaco. Bufera sull'arbitro Mariani

Vanno in archivio le gare d'andata dei playoff di Champions League , con le significative vittorie esterne di Bayern Monaco e Benfica , corsare sui campi di Celtic e Monaco . Un passo importante verso gli ottavi di finale per bavaresi e lusitani. Ancora a segno Harry Kane .

Vittoria col brivido per il Bayern, Celtic ko

Il Bayern Monaco di Vincent Kompany espugna il "Celtic Park" di Glasgow, mettendo in discesa la gara al tramonto del primo tempo e all'alba della ripresa. Dal vantaggio di Olise, autore di una splendida iniziativa personale e di una meravigliosa conclusione dal limite, al colpo di testa vincente di Harry Kane, lasciato colpevolemente solo sul corner battuto da Kimmich al 49'. Var protagonista al 55', con lo spagnolo Manzano che sceglie di non punire l'intervento al limite di Upamecano nell'area di rigore bavarese, anche dopo l'on field review. Nell'aria il gol della formazione biancoverde, con Daizen Maeda che trafigge Manuel Neuer a 10 minuti dal 90', riaccendendo le speranze scozzesi. Il forcing del Celtic, però, raccoglie solo gli applausi e il boato del suo pubblico, ma non un pareggio che avrebbe avuto del clamoroso. Discorso qualificazione rinviato alla gara di ritorno all'Allianz Arena.

Benfica, un passo verso gli ottavi. Monaco furioso con l'arbitro Mariani

Vittoria importantissima per il Benfica di Lage, che supera di misura i padroni di casa del Monaco al "Louis II", con il pregevole tocco sotto di Pavlidis che consente ai portoghesi di presentarsi alla sfida di ritorno con un gol di vantaggio e il fattore campo. Polemiche, però, per l'arbitraggio di Mariani, fischietto italiano designato per la partita dei playoff di Champions League, poi terminata sul punteggio di 0-1. Nel mirino la doppia ammonizione rifilata ad Al Musrati, espulso per aver chiesto un cartellino ai danni di un avversario. Decisione che ha fatto discutere in campo e in panchina, con Hutter che dovrà reinventare il proprio reparto difensivo in vista del ritorno. Mariani, invece, sarà chiamato ad arbitrare una classica del calcio italiano come Juve-Inter.