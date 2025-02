Paura a Lisbona: interrotta la conferenza del Benfica per un terremoto, la reazione del tecnico Lage

Attimi di paura in Portogallo: intorno alle 13:24 (ora locale), a Lisbona e in altre zone limitrofe del Paese è stato avvertito un terremoto di magnitudo 4.7 della scala Richter. L'epicento sarebbe stato individuato a Seixal, 20 chilometri più a sud della capitale portoghese, e fortunatamente non ha provocato danni e feriti. A subirne le conseguenze è stato il Benfica e il suo allenatore Bruno Lage.