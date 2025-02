Dove vedere Milan-Feyenoord in tv? Prime o Sky, orario

A pochi giorni dalla vittoria di misura con il Verona, il Milan di Sergio Conceicao si rituffa in Champions League per provare a ribaltare l'1-0 di Rotterdam contro il Feyenoord di Bosschaart. In palio il pass per gli ottavi di finale della massima competizione continentale, che consentirebbe al club rossonero di incassare un tesoretto non indifferente. All'orizzonte, la possibile sfida contro una tra Arsenal e Inter.