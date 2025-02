Dove vedere Atalanta-Bruges in tv? Prime o Sky, orario

Smaltita la rabbia per il rigore concesso nel finale della gara d'andata , l' Atalanta di Gian Piero Gasperini si prepara ad ospitare il Bruges di Nicky Hayen nel secondo round del doppio confronto valido per i playoff di Champions League , davanti al pubblico delle grandi occasioni. La Dea deve ribaltare il 2-1 dell'andata e vincere con due gol di scarto se vuole passare il turno, evitando i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore. Importanti, in tal senso, i recuperi di Lookman e Kolasinac , convocati dal tecnico di Grugliasco.

Atalanta-Bruges, l'orario

Atalanta-Bruges andrà in scena oggi, martedì 18 febbraio, alle ore 21 al "Gewiss Stadium" di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Bruges in diretta tv

Atalanta-Bruges sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali 201 e 252 di Sky, in HD e in 4K sul 213.

Dove vedere Atalanta-Bruges in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.