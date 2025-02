Ancelotti: "Alaba e Rudiger con il City. Su Bellingham e Mbappé..."

Il Real Madrid vuole ottenere la qualificazione agli ottavi di Champions League . Per farlo, nella sfida di ritorno al Bernabeu contro il Manchester City, in programma mercoledì 19 febbraio, è chiamato a mantenere il vantaggio per 3-2 maturato all'andata. "Sarà una grande partita" ha preannunciato Carlo Ancelotti, intervistato ai microfoni di Sky Sport.

Ancelotti: "Recuperati Alaba e Rudiger"

Guardiola per presentare la partita ha dichiarato: "Abbiamo l'1% di qualificarci al Bernabeu". Dichiarazioni alle quali Ancelotti ha replicato: "Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare. Non siamo preoccupati da quello che potrà fare il Manchester City. Hanno un'identità abbastanza chiara, non credo che cambieranno qualcosa". Per la partita, il Real Madrid ritrova due elementi preziosi: "Abbiamo recuperato Alaba e Rudiger". Quindi l'allenatore ha parlato di Bellingham, reduce nell'ultima partita di Liga, contro l'Osasuna, dove è stato espulso: "Bellingham è concentrato e motivato per la partita. Sta imparando lo spagnolo . L'espulsione è successa, ora andiamo avanti". Quindi, su Mbappé: "Bisognava all'inzio essere un po' pazienti, era necessario un periodo di adattamento. Ora sta facendo bene".