Theo Hernandez simula e viene espulso. La reazione in diretta tv del commentatore: "Ragazzi, però..."

Dal 51' il Milan è rimasto in inferiorità numerica contro il Feyenoord, nel ritorno dei playoff di Champions League a San Siro. Il terzino francese è stato mandato anzitempo sotto la doccia dall'arbitro polacco Szymon Marciniak per somma di ammonizioni in seguito a una simulazione: si è allungato il pallone superando Read ed è caduto in maniera voluta stando all'interpretazione del direttore di gara. Il Milan, in vantaggio dal 1' grazie a un gol dell'ex Gimenez, è stato ridisegnato col 4-4-1 in fase di non possesso da Conceicao: Musah è scalato sull'out mancino, Joao Felix dirottato in mezzo al campo al fianco di Reijnders.