Sorteggi ottavi Champions: quando, orario e dove vederlo in tv

Il sorteggio degli ottavi di finale , così come quello dei quarti di finale e delle semifinali della Champions League 2024/25, si svolgerà venerdì 21 febbraio alle 12 a Nyon . Sarà possibile seguire il sorteggio in diretta in chiaro su TV8 ; per gli abbonati , su Sky e Amazon Prime Video ; in diretta streaming su UEFA.com e attraverso la diretta testuale de Il Corriere dello Sport - Stadio . Le prime otto classificate della fase campionato si sono qualificate automaticamente agli ottavi di finale: verranno raggiunte dalle otto vincitrici dei playoff . Proprio grazie al sorteggio andranno a delineare nel dettaglio il tabellone nel quale le potenziali avversarie agli ottavi di finale, ai quarti e in semifinale sono state collocate in base al piazzamento finale nella fase campionato.

Ottavi di finale Champions League, chi sono le squadre qualificate dopo la fase campionato

Al sorteggio, dunque, parteciperanno le otto vincitrici dei playoff e le prime otto squadre della fase campionato. Nel dettaglio, in ordine di piazzamento: Liverpool, Barcellona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lilla e Aston Villa. I club sono stati accoppiati in base alla loro posizione nella fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8). Le squadre che compongono ogni coppia di teste di serie verranno sorteggiate in una delle due posizioni degli ottavi contro la relativa vincitrice degli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

Sorteggio ottavi Champions League: come funziona

Per il sorteggio verranno preparate quattro urne. Le palline contenenti i nomi di ogni coppia di teste di serie verranno posizionate nelle corrispondenti urne, contrassegnate in base alla classifica della fase campionato. Il sorteggio assegnerà il lato del tabellone per tutte le teste di serie, iniziando con le squadre classificate al 7°/8° e finendo con le squadre al 1°/2° posto. La prima estratta viene posizionata nel posto riservato sul lato argento del tabellone. L'altra testa di serie sul lato blu del tabellone. In linea di principio, le teste di serie giocano il ritorno in casa.