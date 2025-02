Gasperini diretta dopo Atalanta-Bruges: interviste e conferenze LIVE

Dopo il Milan, anche per l'Atalanta arriva l'eliminazione dalla Champions League: nel doppio confronto ha la meglio il Bruges, che al Gewiss Stadium supera i bergamaschi per 3-1 (5-2 on aggregate). Nel primo tempo gli ospiti sono già avanti di tre reti con la doppietta di Talbi (3', 27') e il gol di Jutglà (45+3'), ma se la marcatura immediata di Lookman (46') nella ripresa dà speranze di rimonta, il rigore sbagliato dallo stesso nigeriano al 61' porta inesorabilmente la squadra di Gian Piero Gasperini ad uscire prematuramente dalla competizione: segui in diretta le parole dell'allenatore nel post partita su Il Corriere dello Sport - Stadio.