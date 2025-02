Ranking Uefa, disastro Italia: il quinto posto in Champions ora è un miraggio

Le eliminazioni di Milan (1-1 con il Feyenoord) e Atalanta (sconfitta 3-1 al Gewiss-Stadium dal Bruges) pesano come macigni sul Ranking Uefa. Il quinto posto in Champions League nella prossima stagione ora è un miraggio. L’ Italia ha recuperto qualche punto alla Spagna seconda, grazie al pareggio del Milan , ma le eliminazioni di rossoneri e della Dea pongono la stessa Spagna in una condizione di grande vantaggio da qui in avanti, avendo a disposizione più squadre.

Cinque italiane in Europa, la Spagna può approfittarne

Per l'Italia restano in corsa solo Inter (già agli ottavi) e Juventus (domani, 19 febbraio, il ritorno dei playoff con il PSV) in Champions League; Lazio e Roma in Europa League e Fiorentina in Conference League.

La Spagna può ancora contare sul Real Madrid (domani, 19 febbraio, il return match dei playff col Manchester City), Barcellona e Atletico Madrid in Champions League (entrambe già agli ottavi di finale); Athletic Club e Real Sociedad in Europa League; Betis Siviglia in Conference League.

L’Inghilterra è pressoché certa del quinto posto.

Il Ranking Uefa aggiornato

Di seguito il Ranking Uefa aggiornato: