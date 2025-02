Dove vedere Real Madrid-Manchester City in tv? Prime o Sky, orario

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti sfida il Manchester City di Pep Guardiola nel ritorno dei playoff di Champions League . Chi passa approda agli ottavi di finale dove affronterà una tra Atletico Madrid e Bayer Leverkusen in base al sorteggio che verrà effettuato venerdì 21 febbraio a Nyon . Al Santiago Bernabeu si riparte dal 3-2 in favore degli spagnoli nella gara di andata .

Real Madrid-Manchester City, l'orario

Real Madrid-Manchester City è in programma oggi, mercoledì 19 febbraio, alle ore 21 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid.

Dove vedere Real Madrid-Manchester City in diretta tv

Real Madrid-Manchester City sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8, oltre che per gli abbonati a Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 252) e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Dove vedere Real Madrid-Manchester City in streaming

Real Madrid-Manchester City sarà trasmessa in diretta streaming su tv8.it (in chiaro), Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili di Sky Go e NOW sono scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions League anche in diretta testuale su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.