Dove vedere Psv-Juve in tv? Prime o Sky, orario

A otto giorni dal 2-1 maturato all'Allianz Stadium di Torino, la Juventus di Thiago Motta fa visita al Psv Eindhoven di Peter Bosz, in occasione della gara di ritorno dei playoff di Champions League . I bianconeri, reduci dalla pesante vittoria di misura con l'Inter in Serie A , sono chiamati a difendere il gol realizzato da Mbangula nel finale del match dell'andata, che consente alla Vecchia Signora di avere due risultati su tre. L'obiettivo è centrare la qualificazione agli ottavi di finale e regalarsi un doppio confronto contro una tra Arsenal e Inter.

Psv-Juve, l'orario

Psv-Juve andrà in scena oggi, mercoledì 19 febbraio, alle ore 21 al "Philips Stadion" di Eindhoven.

Dove vedere Psv-Juve in diretta tv

Psv-Juve sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app di Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box. Per i nuovi utenti, il primo mese è gratis.

Dove vedere Psv-Juve in streaming

Servizio streaming attivo solo su Amazon Prime Video, la cui applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, una volta sottoscritto un abbonamento mensile (4.99€) o annuale (49.90€). Potrete seguire la partita di Champions in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.