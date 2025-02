Sorteggio Inter, ottavi Champions: tabellone, orario e dove vederlo in tv

Dove vedere il funzione di Champions e come funziona

Sarà possibile seguire il sorteggio degli ottavi di Champions League in diretta in chiaro su TV8; per gli abbonati, su Sky e Amazon Prime Video; in diretta streaming su UEFA.com e attraverso la diretta testuale de Il Corriere dello Sport - Stadio. Nel sorteggio le otto squadre teste di serie (le prime otto classificate), saranno accoppiate con le otto squadre qualificate attraverso i playoff, andando a delineare anche il tabellone completo del percorso fino alla finale. Le teste di serie hanno il diritto di giocare la gara di ritorno in casa.