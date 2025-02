Psv-Juve diretta playoff Champions League: segui la partita di oggi

La Juve ha gli occhi sugli ottavi di finale di Champions. Ma tra Thiago Motta e l'obiettivo c'è ancora il ritorno con il Psv . I bianconeri ripartono dalla vittoria per 2-1 dell'andata, un risultato che facilita la strada ma che non può far stare del tutto tranquilli: la parola d'ordine per la Juve è quindi concentrazione. Segui la diretta della partita sul nostro sito.

20:22

Giuntoli sul futuro di Kolo Muani

Guntoli ai microfoni di Prime: "McKennie sta facendo molto bene, come altri, veniamo da un buon momento e stiamo crescendo come squadra. Kolo Muani? Il ragazzo ha avuto un grande impatto con tutto il mondo Juve, i rapporti con il Psg sono ottimi e vediamo di continuare con lui anche la prossima stagione. Noi vogliamo tenerlo e lui vuole rimanere, siamo fiduciosi. Progetto Juve? Sicuramente stiamo cercando di mettere i conti a posto, lo stiamo facendo da tempo. Dal punto di vista tecnico, siamo nel pieno di quello che pensavamo di fare, con una squadra giovane, e vogliamo continuare a crescere".

20:05

Intanto la Juve cede Peeters

Dopo oltre cinque anni in bianconero, Daouda Peeters saluta la Juventus e passa a titolo definitivo al Las Vegas Lights. Il centrocampista belga, arrivato a Torino nel gennaio 2019, ha raccolto nel complesso 64 presenze con la Next Gen (12 in questa stagione), anche nel periodo in cui si chiamava Juventus Under 23. Il classe 1999 nato in Guinea ha fatto anche il suo esordio in prima squadra, giocando una partita con la Juventus il 29 luglio 2020, in trasferta contro il Cagliari nella penultima giornata di Serie A di quel campionato.

19:52

Le formazioni ufficiali

PSV (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Junior; Veerman, Saibari, Schouten; Perisic, De Jong, Lang.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners, Conceicao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani.

19:44

Il curioso retroscena sul pullman e il ritiro del Psv

I bianconeri hanno alloggiato all'hotel Pullman, vicino all'albergo che ospita invece gli olandesi prima del ritorno dei playoff di Champions League: i dettagli.

19:30

Dove vedere la partita

Psv-Juve sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video a partire dalle 21.

Philips Stadion, Eindhoven