La stampa estera si accanisce sulla Juve: "E ora il disastro italiano è completo"

Il day after di Psv-Juve risulta ancora più amaro per i tifosi bianconeri e per la squadra allenata da Thiago Motta , fuori dalla Champions League ai playoff . Dai commenti negativi dei quotidiani sportivi italiani all'entusiasmo che traspare dai giornali olandesi, fino al racconto e alle analisi dei tabloid inglesi e spagnoli, che non hanno certo risparmiato la Vecchia Signora.

Juve fuori dalla Champions: le reazioni della stampa estera

La prematura esclusione della Juve dalla Champions League fa inevitabilmente rumore, in Italia e all'estero. Il 3-1 del "Philips Stadion" di Eindhoven "completa il disastro italiano", come sottolinea il Mundo Deportivo nella pagina dedicata al doppio confronto che ha visto protagonisti i bianconeri. Risultato, andamento del match e titoli che condannano anche il gioco proposto da Thiago Motta, che non ha entusiasmato gli addetti ai lavori all'esterno dei confini nostrani. "Flamingo fa giustizia e il Psv completa la rimonta", scrive l'edizione odierna di Marca, che sottolinea la maggior brillantezza degli olandesi, capaci di impegnare Di Gregorio in più di un'occasione. In Olanda, invece, si godono lo straordinario momento del movimento, con Feyenoord e Psv che hanno eliminato le più blasonate Milan e Juventus. Risorse importanti in arrivo per i club, che in Eredivisie stavano vivendo una fase piuttosto delicata dal punto di vista tecnico. In Inghilterra, destino olandese per l'Arsenal, che avrebbe potuto incrociare proprio una tra Milan e Juve, qualora fossero passate le due italiane. E invece, su una delle pagine del The Guardian, ci finisce la disperazione di Gatti e l'amarezza di Di Gregorio per il terzo gol subito, quello decisivo.