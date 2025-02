Sorteggio Inter diretta: ottavi Champions, avversario e tabellone

Terminate le doppie sfide dei playoff, la Champions League entra nel vivo con il sorteggio degli ottavi di finale. Nella massima competizione europea, dopo le eliminazioni di Atalanta, Milan e Juventus , rimane una sola squadra italiana in gioco, l' Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri arrivano a Nyon da testa di serie dopo il quarto posto ottenuto nel girone unico. Liverpool, Barcellona, Arsenal, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa sono le altre teste di serie. A queste si uniscono le squadre vincenti dei playoff, ovvero Feyenoord, Bruges, Benfica, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Psv, Psg e Real Madrid. Segui in diretta il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League su Il Corriere dello Sport - Stadio : aggiornamenti in tempo reale.

12:10

Marchetti spiega il sorteggio

Inizia il collegamento con Nyon: Marchetti sta spiegando come funzionerà il sorteggio di oggi: prima si decideranno gli accoppiamenti degli ottavi, poi chi giocherà in casa nei quarti e nelle semifinali.

12:00

Inter: infortunio per Sommer, rischia gli ottavi

L'Infortunio di Sommer arriva al momento meno opportuno per l'Inter: nella migliore delle ipotesi, si conta di recuperare lo svizzero per la partita contro l'Atalanta, in programma per il 16 marzo. Se così fosse, salterebbe entrambe le sfide degli ottavi di Champions. Le condizioni.

11:47

Quando si giocano gli ottavi

Decise le date in cui le squadre scenderanno in campo per gli ottavi di Champions League: gare di andata in programma tra 4 e 5 marzo, mentre le partite del ritorno si giocheranno tra l'11 e il 12.

11:35

Champions League, dove vedere il sorteggio in tv

A Nyon va in scena il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League: dove seguire in tv l'estrazione degli accoppiamenti.

11:25

Chi arriva dai playoff

Le squadre qualificate agli ottavi passando per i playoff sono Feyenoord, Bruges, Benfica, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Psv, Psg e Real Madrid.

11:15

Le altre teste di serie

Oltre all'Inter, arrivano al sorteggio di Nyon da teste di serie anche Liverpool, Barcellona, Arsenal, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa.

11:05

Inter, le possibili avversarie

Due le squadre che potrebbe pescare l'Inter, entrambe hanno eliminato due italiane (rispettivamente Juve e Milan) ai playoff: o il Psv, finendo nella parte alta del tabellone con Real e Psg, o il Feyenoord, nella parte bassa con Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

11:00

Sorteggio Champions League, tutto pronto a Nyon

Tutto pronto a Nyon per il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Attesa per scoprire l'accoppiamento dell'Inter, unica italiana rimasta nel torneo.

Nyon