Calendario ottavi Champions League: tabellone partite, quando si giocano e dove vederle in tv

NYON (SVIZZERA) - Archiviata la fase campionato e i playoff (che hanno visto l'eliminazione di Juventus, Milan e Atalanta ), la Champions League volta pagina. Sono stati sorteggiati oggi a Nyon gli ottavi di finale della prima competizione europea. L 'Inter, unica italiana rimasta in gara, dovrà affrontare il Feyenoord . Ecco le altre sfide in programma: Bruges-Aston Villa, Borussia Dortmund-Lille, Atletico Madrid-Real Madrid, Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, Arsenal-Psv, Benfica-Barcellona, Psg-Liverpool.

Ottavi di finale di Champions League: quando si giocano andata e ritorno

Gli ottavi di finale di Champions League si disputeranno in gare di andata e ritorno. I primi match andranno in scena il 4 e il 5 marzo (con orari da definire), mentre le gare di ritorno si disputeranno la settimana successiva: l'11 e il 12 di marzo.

Champions League, dove vedere gli ottavi di finale

Le sfide valevoli per gli ottavi di finale della Champions League saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky. Sarà inoltre possibile seguire i match in streaming su SkyGo e Now, mentre due gare tra andata e ritorno saranno visibili sulla piattaforma Amazon Prime Video.