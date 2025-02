Ottavi Champions, ufficiali date e orari: ecco quando gioca l'Inter

La Uefa ha reso noti date e orari dei match di andata e ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Oggi, 21 febbraio, a Nyon si è tenuto il sorteggio per definire gli accoppiamenti nel turno successivo ai playoff e i possibili incroci nei quarti di finale e nelle semifinali. L'Inter, unica italiana ancora in corsa per il titolo, sfiderà il Feyenoord in trasferta mercoledì 5 marzo alle 18:45. Il ritorno a San Siro è in programma martedì 11 marzo alle 21.