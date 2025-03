Champions League, gli arbitri degli ottavi: Turpin per Real Madrid-Atletico

A due giorni dal via degli ottavi di finale di Champions League, la Uefa ha reso note ufficialmente le designazioni arbitrali per le partite in programma martedì 4 marzo. Riflettori puntati sul derby di Madrid, che coinvolgerà il Real di Carlo Ancelotti e l'Atletico del Cholo Simeone. Al "Bernabeu", arbitrerà il francese Turpin.