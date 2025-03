Inter, il Feyenoord può riposare: che aiutino! Polemiche in Olanda

Il Feyenoord si potrà concentrare solamente sul doppio scontro con l' Inter per i prossimi dieci giorni. Perché la federazione olandese ha concesso lo spostamento della partita con il Groningen al prossimo 2 di aprile, con sei giorni di riposo fra le due partite contro i nerazzurri. Una scelta che fa discutere ma che è prevista dall'Eredivisie, a patto che il comune dia il proprio benestare. Cosa che non è successa all'Ajax, per esempio: la squadra di Farioli ha chiesto la medesima cosa, ma il comune di Zwolle ha deciso di non assecondare la richiesta dei biancorossi, quindi la sfida contro il PEC è confermata.

Il comune aiuta il Feyenoord

Invece Rotterdam ha accettato la richiesta del proprio club, dunque fra due giorni (alle 18.45) ci sarà l'andata al De Kuip, poi il martedì successivo il ritorno a San Siro, alle 21. Una situazione che ha portato con sé inevitabilmente delle polemiche, proprio per il carattere speciale dell'intervento. Nei giorni scorsi il direttore generale del Groningen, Frank van Mosselveld, aveva usato parole di sdegno. «In una fase cruciale della competizione come quella in cui ci troviamo attualmente, non possiamo accettare il fatto che due partite vengano posticipate, un'altra inizi un'ora prima, mentre con la quarta non accada nulla». Rinviata anche AZ Alkmaar-RKC Waalwijk.