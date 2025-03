Inzaghi: "Inter in emergenza, ma è un momento cruciale. In porta Martinez, a sinistra..."

Inzaghi a Sky: "Siamo in emergenza, ma è un momento cruciale della stagione"

Ai microfoni di Sky Sport, prima di intervenire in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha presentato il confronto di Rotterdam tra Feyenoord e Inter, ripartendo dalla condizione del suo gruppo squadra: "Stiamo bene, siamo in emergenza soprattutto in un settore del campo - ha ammesso - ma abbiamo lavorato tanto per arrivare qui e sappiamo che è un momento cruciale della nostra stagione. Manca qualche partita e poi ci sarà la sosta ma già domani ci faremo trovare pronti". Domani, non sarà facile in casa di un Feyenoord recentemente affidato alla guida tecnica di Robin Van Persie: "Sappiamo che poi ci sarà un ritorno a San Siro la prossima settimana, ma che dovremo fare una partita importante in questo stadio molto caldo, che li trascina - ha sottolineato Inzaghi -. È una squadra che ha fatto ottimi risultati in questa Champions, vincendo con Bayern Monaco e Milan e pareggiando in rimonta in trasferta con il Manchester City. Ha giocatori di qualità e ci vorrà grande attenzione".

Inzaghi e il possibile cambio modulo

L'emergenza infortuni, con particolare riferimento ai problemi sulle corsie esterne, potrebbe costringere Inzaghi a cambiare qualcosa dal punto di vista tattico: "Difesa a quattro? Bastoni ci darà una mano, vedremo - ha rivelato l'allenatore nerazzurro -. Poi una squadra può anche costruire con i propri principi di gioco quando ha la palla e quando ce l'hanno gli altri si possono fare anche uscite diverse, perché con una difesa a 5 quando esce un quinto di destra sugli avversari la difesa praticamente è sempre a 4 - ha spiegato -. Sommer recuperato? Ha fatto un grandissimo lavoro ed è già disponibile ma domani credo che giocherà Martinez".