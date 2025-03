Dove vedere Feyenoord-Inter in tv? Prime o Sky, orario

L' Inter di Simone Inzaghi torna a giocare in Champions League dopo aver chiuso al quarto posto la classifica generale della fase campionato , a pari punti con Arsenal e Barcellona. Agli ottavi di finale , i nerazzurri hanno pescato dall'urna di Nyon il Feyenoord di Robin Van Persie, reduce dal doppio confronto con i rivali del Milan, eliminato ai playoff. Tante le assenze da ambo le parti, con gli infortuni che condizionano le scelte di Inzaghi soprattutto sulle corsie esterne, vista l'emergenza sull'out mancino. Sarà importante gestire anche i diffidati in vista del ritorno, con particolare riferimento a Pavard, Barella e Dumfries.

Feyenoord-Inter, l'orario

Feyenoord-Inter si disputerà oggi, mercoledì 5 marzo, alle ore 21 al "de Kuip" di Rotterdam.

Dove vedere Feyenoord-Inter in diretta tv

Feyenoord-Inter sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. L'app di Prime Video è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box. Per i nuovi utenti, i primi 30 giorni sono gratis.

Dove vedere Feyenoord-Inter in streaming

Servizio streaming attivo solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, una volta sottoscritto un abbonamento mensile (€4.99) o annuale (€49.90). Potrete seguire la partita di Champions League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.