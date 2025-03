Dove vedere Psg-Liverpool in tv? Prime o Sky, orario

Serata di gala al "Parco dei Principi" di Parigi, dove il Paris Saint-Germain di Luis Enrique ospita il Liverpool di Arne Slot in occasione del primo round del doppio confronto che vale gli ottavi di finale di Champions League. Le due squadre, che guidano attualmente le classifiche dei rispettivi campionati, vivono un ottimo momento di forma, potendo contare sulla verve e sui gol di Dembelé e Salah. In Europa, percorso più tortuoso per i francesi, costretti ad affrontare i playoff e a giocare due partite in più contro i connazionali del Brest, complice un sorteggio favorevole. Ora, però, l'avversario è di ben altro livello. I Reds, infatti, hanno vinto sette delle otto gare disputate nella fase campionato della competizione, chiudendo in testa alla classifica generale con 21 punti all'attivo.