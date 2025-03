Kvaratskhelia saluta il Napoli e ricorda: "In azzurro ho vinto con il Liverpool..."

Khvicha Kvaratskhelia non dimentica Napoli e rinvia il discorso qualificazione con il Psg alla gara di Anfield Road, dove la formazione allenata da Luis Enrique dovrà ribaltare contro il Liverpool lo 0-1 maturato questa sera al "Parco dei Principi" di Parigi . Nel primo tempo odierno, annullato un gol bellissimo al talento georgiano, per un fuorigioco millimetrico rilevato dal Var.

Kvaratskhelia ricorda Napoli e le sfide con il Liverpool dopo il ko con il Psg

Ai microfoni di Sky Sport, Khvicha Kvaratskhelia non ha nascosto la sua amarezza per il risultato finale di Psg-Liverpool, prima di ricordare le sfide tra i Reds e il Napoli di Luciano Spalletti: “Meritavamo di più oggi, abbiamo creato tante opportunità per segnare, Alisson è stato bravo oggi. Nulla è perduto, - ha aggiunto - nulla è chiuso, c’è ancora un’altra partita. Il mio ruolo? La cosa più importante è giocare, non importa la posizione. Penso sia stata una bella partita da parte della squadra, perché non è semplice creare così tante opportunità contro il Liverpool. Abbiamo giocato un ottimo calcio. Ricordi di Napoli? Ricordavo che quando ero al Napoli, avevamo giocato contro il Liverpool - ha detto -. Una volta abbiamo vinto e una volta abbiamo perso. La prossima sarà molto importante e dovremo prepararci molto bene. Ciao Napoli”.