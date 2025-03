Szczesny, altro che ritiro: serata indimenticabile con il Barcellona. L’emozione e un pensiero per la Juve

" What a game ". Basterebbero le poche parole utilizzate dal Barcellona, in uno dei post social che ha arricchito la serata del "da Luz", per descrivere la straordinaria prestazione di Wojciech Szczesny , tornato sui suoi livelli abituali dopo un inizio caratterizzato da alti e bassi in blaugrana . L'ex portiere della Juve è stato impegnato in più di una circostanza contro il Benfica , complice l'inferiorità numerica figlia dell'espulsione di Cubarsi. Al termine dei 90 minuti, il polacco non ha nascosto la sua soddisfazione per il risultato maturato nell'andata degli ottavi di Champions League , prima di dedicare un pensiero alla Vecchia Signora e a Thiago Mott a.

Szczesny super, tra i migliori di Benfica-Barcellona

Altro che ritiro. Wojciech Szczesny, dopo aver accettato la corte del Barcellona per sostituire l'infortunato Ter Stegen, è tornato stabilmente a giocare ad alti livelli, in Liga e in Champions League. Nella serata di ieri, dopo il rosso diretto rifilato a Cubarsi, è stato costretto ad indossare i panni di Superman e ad intervenire in più di un'occasione per salvare la squadra di Flick, rispolverando un record che resisteva da oltre 20 anni nella storia del Barça: era almeno dalla stagione 2003/04, infatti, che un portiere blaugrana non subiva gol, pur avendo effettuato un totale di otto parate. Ossigeno per Szczesny, a cui non erano state risparmiate critiche feroci sui social dopo gli errori commessi proprio contro il Benfica nella League Phase: "Mi è servito il periodo in cui non giocavo. Il mister mi ha dato l’opportunità e le cose stanno andando bene, l’esperienza aiuta mentalmente, fisicamente invece mi sento bene". Al "da Luz", stavolta, il polacco ha tenuto a galla i suoi, consentendo ai catalani di tenere la porta inviolata e di avvicinarsi al ritorno con un gol di vantaggio. Eppure, per lui, "la migliore partita con il Barcellona deve ancora arrivare".

L'elogio di Flick e il bel gesto di Pedri

"Abbiamo un portiere fantastico come Szczesny, ha fatto una partita incredibile", ha sottolineato nel post partita Hans-Dieter Flick, manager del Barcellona che ha rischiato di cadere nel primo round del doppio confronto con il Benfica. Al "da Luz", però, non avevano fatto i conti con l'ex estremo difensore della Juve: "Ci ha salvato molte volte, mantenendo la porta inviolata - ha poi precisato il tecnico -. Sono molto felice per lui e per la squadra". A queste parole, si aggiunge il bellissimo gesto di Pedri, talento cristallino del Barça, a cui è stato consegnato il premio di man of the match dalla Uefa a fine partita. Nel dopo gara, lo spagnolo ha rivelato di aver consegnato il riconoscimento al suo portiere: "Ho parlato con Szczesny nello spogliatoio, gli darò il mio premio di Man of the Match. Se lo meritava: ha preso tutto", ha dichiarato il canterano nella mixed zone di Lisbona.