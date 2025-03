Il Real se la vedrà contro l'Arsenal

Nella parte alta del tabellone il primo quarto di finale sarà Real Madrid-Arsenal, i precedenti tra i Campioni d’Europa in carica e i Gunners sono due: il bilancio è a vantaggio degli inglesi che - nella stagione 2005-2006 - eliminarono la formazione spagnola negli ottavi di finale ottenendo una vittorie e un pareggio.

L’altro quarto di finale sarà Psg-Aston Villa, un inedito per quanto riguarda le competizioni europee. Il club francese insegue da anni il trionfo in Champions League, il trofeo è già nella bacheca del sodalizio inglese che nell’edizione 1981-82 vinse la Coppa dei Campioni in finale contro il Bayern Monaco grazie alla rete di White.

Inter, ai quarti il difficile confronto con il Bayern

Nella parte bassa del tabellone c'è Inter-Bayen Monaco . Nerazzurri e bavaresi si sono incrociati in Europa in nove occasioni, il bilancio sorride ai tedeschi che hanno vinto in cinque occasioni, con tre affermazioni della formazione milanese che tuttavia vinse la finale di Champions League del 2010 grazie alla doppietta di Diego Milito. L’altro quarto di finale sarà Barcellona-Borussia Dortmund, il bilancio dei cinque precedenti sorride ai catalani che hanno vinto tre partite pareggiando le altre due. La vincente di Barcellona-Borussia Dortmund troverà in semifinale la vincente di Inter-Bayern Monaco.