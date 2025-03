Marciniak rompe il silenzio sul rigore di Alvarez: "Mbappé non mi ha detto nulla,l'ho visto io"

MADRID (Spagna) - Real avanti, Atletico beffato ancora una volta. Il rigore annullato a Julián Álvarez nella serie conclusiva dei penalty per decidere l’accessoria quarti di finale di Champions League continua a far discutere. L’Atletico Madrid continua a non capacitarsi della decisione presa dall’arbitro della partita di annullare l’esecuzione del rigore per il doppio tocco del calciatore della squadra di Simeone. Ieri l’Uefa ha pubblicato delle immagini che in realtà non chiariscono l’episodio sul quale restano moltissimi dubbi. Julián Álvarez ha toccato o no la palla due volte? Impossibile stabilirlo, oltre ogni ragionevole dubbio. Ma dopo due giorni di polemiche, arriva l’intervista all'arbitro polacco Szymon Marciniak che racconta la sua verità al portale Win Win allontanando qualsiasi dubbio sul'intervento dell'attaccante del Real Madrid Kylian Mbappé.