Finale Monaco Champions League 2025, biglietti a prezzi da record: quanto costano

La Uefa ha aperto la vendita dei biglietti per la finale di Champions League 2025 , in programma sabato 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera . Fino all’ 11 aprile è possibile registrarsi sul sito ufficiale per partecipare alla lotteria che permetterà di acquistare fino a due biglietti a persona .

Biglietti Finale Champions League: quanto costano

I prezzi variano in base alla categoria: si parte da 70 euro per il settore "Fan First" (riservato solo ai tifosi delle squadre finaliste) e ai posti per disabili, fino ad arrivare ai 950 euro della Categoria 1. Durante la registrazione si può scegliere la categoria, indicare una squadra preferita e, se si vuole andare con un amico già iscritto, inserire il suo codice per provare ad avere posti vicini. In caso di estrazione positiva, l’importo verrà addebitato automaticamente.

La lista dei prezzi