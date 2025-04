Dove vedere Bayern Monaco-Inter in tv? Prime o Sky, orario

Torna la Champions League . Iniziano i quarti di finale! All'Allianz Arena, l' Inter di Simone Inzaghi sfida il Bayern Monaco di Kompany . I nerazzurri tornano in campo dopo il pareggio contro il Parma in campionato. I tedeschi devono fare i conti con tantissimi infortunati, su tutti Musiala. Ritorno in programma tra una settimana, mercoledì 16, sempre alle 21:00.

Bayern Monaco-Inter, l'orario

Bayern Monaco-Inter è in programma oggi, martedì 8 aprile, alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Dove vedere Bayern Monaco-Inter in diretta tv

Bayern Monaco-Inter sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Dove vedere Bayern Monaco-Inter in streaming

Bayern Monaco-Inter sarà trasmessa in diretta streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili di Sky Go e NOW sono scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions League anche in diretta testuale su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.