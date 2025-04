Dove vedere Psg-Aston Villa in tv? Prime o Sky, orario

Psg-Aston Villa, l'orario

Psg-Aston Villa è in programma oggi, mercoledì 9 aprile, alle ore 21 allo stadio Parco dei Principi di Parigi.

Dove vedere Psg-Aston Villa in diretta tv

Psg-Aston Villa sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Sarà possibile seguire la sfida anche in chiaro su TV8.

Dove vedere Psg-Aston Villa in streaming

Psg-Aston Villa sarà trasmessa in diretta streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili di Sky Go e NOW sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili attraverso un semplice login, previo abbonamento. Diretta streaming anche su tv8.it. Potrete seguire la partita di Champions League anche in diretta testuale su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.