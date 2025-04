Brutale rissa a Parigi tra tifosi del Psg e dell'Aston Villa: lancio di sgabelli

Psg-Aston Villa, rissa tra tifosi a Parigi

Le riprese mostrano pugni e calci, con sgabelli e bicchieri lanciati tra i due gruppi. In tutto questo si vede una macchina nera che tenta comunque di passare schivando i tifosi intenti a picchiarsi. Decine gli ultras coinvolti nei tafferugli con i tifosi dell'Aston Villa che sarebbero stati attaccati da quelli del Psg mentre stavano bevendo in un bar. D'altronde la partita era stata segnalata ad alto rischio dalla Divisione Nazionale Anti Vandalismo con una valutazione di tre su cinque. A Parigi ci si aspettano circa 3000 tifosi dell'Aston Villa per quella che è la partita più importante della storia recente del club. Nonosante i posti riservati nel settore ospiti siano 2000, quindi i restanti mille seguiranno la partita sparsi per Parigi, con il rischio di provocare nuovi disordini.