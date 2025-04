Una sconfitta inaspettata, soprattutto nel risultato pesante ma meritato dall'Arsenal per una prestazione superiore in ogni aspetto, ma in Champions non bisogna mai dare per spacciato il Real Madrid. È questo il messaggio che hanno voluto lanciare i giocatori a fine gara, un coro unico per non lasciarsi sopraffare dallo sconforto dopo la disfatta dell'Emirates nell'andata dei quarti di finale. Il capitano Luka Modric ha cercato di analizzare la partita con lucidità: "Non ci aspettavamo di subire quella prima punizione di Rice, la seconda poi è stata incredibile. Quei due gol ci hanno ucciso, il nostro livello è calato troppo nel secondo tempo. Dobbiamo cercare di prendere fiducia perché veniamo da due sconfitte consecutive, cosa a cui non siamo abituati". Ma nella frase finale esce fuori tutto l'orgoglio tipico dei blancos: "Se c'è una squadra che può riuscire a ribaltare tutto, questa è il Real Madrid".