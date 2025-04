Una gemma di Kvaratskhelia piega l'Aston Villa e lancia il Psg verso la semifinale

Kvaratskhelia show nella ripresa

Nel secondo tempo irrompe sulla scena un protagonista tra i più attesi, Kvicha Kvaratskhelia. L'ex gioiello del Napoli illumina la scena, inventando al 49' il gol che ribalta il risultato: dribbling di suola e fendente imprendibile, che manda in estasi il Parco dei Principi. Il georgiano si esalta e la ripresa lo vede protagonista di altre grandi giocate, accompagnate dall'ovazione del pubblico. In pieno recupero, è Nuno Mendes, sull'imbucata perfetta di Dembelè, a trovare il gol del definitivo 3-1, punizione forse troppo severa per gli inglesi, ma che rappresenta una vera e propria ipoteca sulla qualificazione per i transalpini in vista del ritorno a Birmingham.