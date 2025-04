Lewandowski e la frase sulla possibile semifinale con l'Inter: "Sinceramente..."

Autore di una doppietta e premiato come migliore in campo del match con il Borussia Dortmund , l'attaccante polacco Robert Lewandowski analizza la larga vittoria del Barcellona , che ipoteca la semifinale di Champions League e un'eventuale sfida con l' Inter , ora favorita sul Bayern grazie al successo all'Allianz .

"Non pensiamo ancora alle semfinali"

Il bomber dei catalani, che ha messo a segno il secondo e il terzo gol degli azulgrana, parla da giocatore ormai navigato: "Abbiamo giocato molto bene, ma non pensiamo già alle semifinali. A Dortmund vogliamo vincere e fare il nostro gioco. Siamo molto contenti. Se hai un vantaggio di 4-0 nella sfida d'andata, devi giocare allo stesso modo o meglio al ritorno. Non importa dove giochiamo, vogliamo sempre mettere in mostra il nostro calcio".

"Gioco per la squadra"

Sulla sua prestazione e l'attacco incontenibile del Barcellona di questa stagione, Lewandowski si schermisce: "Non importa quanti gol riusciamo a fare, è la Champions League e vogliamo onorarla al meglio. Giochiamo da squadra, questa è la cosa più importante. Ci capiamo dentro e fuori dal campo, abbiamo molto potenziale. Personalmente, so che devo sempre aiutare li compagni con la mia qualità , ma se giochiamo bene è meglio per tutti"