Inter, Lautaro vede un record dietro l’altro

Anche l’Inter di oggi vede le semifinali. Ma, nonostante il successo conquistato all’andata, nella tana del Bayern , non è il caso di avere alcuna certezza. La truppa di Inzaghi si è presa un gol di vantaggio , ma in 90’ il risultato può essere ribaltato. Per impedirlo servirà una fase difensiva eccellente, sfruttando anche il momento d’oro di Sommer . Anche l’attacco, però, dovrà fare la sua parte. Un gol, o anche più, infatti, complicherebbe ulteriormente i propositi di rimonta di Kane e soci. Beh, da questo punto di vista, in Germania, proprio Lautaro ha fatto vedere tutta la sua capacità di fare male . La sua rete, già ricordata, è stata un vero gioiello di tecnica, ma anche di freddezza , avendo scelto all'ultimo di calciare con l’esterno destro piuttosto che di sinistro. In aggiunta, il Toro, è stato pure protagonista nell’azione del raddoppio , con una finta in mezzo al campo, che ha spalancato un corridoio decisivo sulla corsia mancina.

Il doppio sogno del 'Toro': Triplete e Pallone d'oro

Insomma, l’obiettivo è ripetersi anche a San Siro, cavalcando magari anche il ruggito dei tifosi nerazzurri, pronti ad esaltarsi per le prodezze del loro capitano. Il Toro, infatti, ha segnato anche sabato scorso contro il Cagliari. E, quando Inzaghi l’ha richiamato in panchina nella ripresa, tutto lo stadio si è sciolto in un applauso e in un’ovazione da brividi. Non che ce fosse bisogno, ma è stata l’ennesima dimostrazione di un legame che negli anni è diventato sempre più forte e che ha permesso sia a Lautaro sia all’Inter di accrescere i rispettivi status. Tanto da arrivare a sognare, in questa annata, addirittura un altro clamoroso Triplete. In tal caso, il Toro non sarebbe il primo, visto che ripeterebbe soltanto l’impresa del suo connazionale Milito. Ma gli si aprirebbe comunque la strada per il Pallone d’oro. Riconoscimento che il Principe ha visto solo da lontano anche in quel magico 2010.