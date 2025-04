Dove vedere Borussia Dortmund-Barcellona in tv? Prime o Sky, orario

Dopo aver ipotecato il passaggio del turno nel primo round del doppio confronto, il Barcellona di Flick fa visita al Borussia Dortmund di Kovac in occasione della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League . Si riparte dal pesante 4-0 dell'andata , con Lewandowski e compagni che hanno messo in evidenza le lacune difensive dell'undici giallonero, attualmente ottavo in Bundesliga. I catalani, invece, sono reduci da uno sprint importante in campionato, come testimonia il +4 sul Real Madrid e il +7 sull'Atletico di Simeone. Ora, per i blaugrana, è tempo di difendere il vantaggio del Montjuic e staccare il pass per le semifinali della massima competizione continentale, dove incontrerebbero una tra Inter e Bayern Monaco.

Borussia Dortmund-Barcellona, l'orario

Borussia Dortmund-Barcellona andrà in scena oggi, martedì 15 aprile, alle ore 21 al Signal Iduna Park di Dortmund.

Dove vedere Borussia Dortmund-Barcellona in diretta tv

Borussia Dortmund-Barcellona sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali 205 e 252 di Sky Sport. Sul 251, invece, sarà attiva l'opzione "Diretta Gol", per seguire in contemporanea le due gare in programma nella notte europea.

Dove vedere Borussia Dortmund-Barcellona in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.