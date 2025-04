Barcellona e Paris Saint Germain sono le prime semifinaliste della Champions League. Le formazioni guidate da Flick e Luis Enrique hanno infatto eliminato Borussia Dortmund e Aston Villa, ottenendo la qualificazione al prossimo turno. Gli spagnoli aspettano ora la vincente del quarto di finale che vedrà opporsi Inter e Bayern Monaco (si parte dal successo dei nerazzurri in Germania per 2-1), mentre il Paris Saint Germain affronterà una tra Arsenal e Real Madrid: gli inglesi cercheranno di difendere in Spagna il 3-0 maturato nella gara d'andata.