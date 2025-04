Ranking Uefa dopo Borussia Dortmund-Barcellona, Italia ancora in corsa per il quinto posto Champions

La sconfitta in Germania di un Barcellona già virtualmente qualificato dopo l'andata, ma che ha dovuto comunque sudare in casa del Borussia Dortmund, tiene ancora aperta la corsa al secondo posto nel Ranking Uefa alle spalle dell'Inghilterra, che per la Serie A varrebbe la quinta squadra in Champions League come nella scorsa stagione. L'Italia infatti ha ancora le sue carte da giocarsi e già dopo Inter-Bayern e Real Madrid-Arsenal potrebbe prendersi la posizione utile ai danni della Spagna.