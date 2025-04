Dove vedere Inter-Bayern Monaco in tv? Prime o Sky, orario

Una grande notte europea, quella attesa a San Siro. Per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League , l' inter di Simone Inzaghi sfida il Bayern Monaco di Kompany , una settimana dopo della gara dell'Allianz Arena, vinta per 2-1 dai nerazzurri. In palio c'è la semifinale contro il Barcellona. Lo stadio "Meazza" toccherà un incasso potenziale da 9 milioni di euro, e proverà ad aiutare l'Inter a cambiare un trend che vede i bavaresi sempre vittoriosi nei quattro precedenti a Milano.

Inter-Bayern Monaco, l'orario

Inter-Bayern Monaco andrà in scena oggi, mercoledì 16 aprile, alle ore 21 allo stadio "Meazza" di Milano San Siro.

Dove vedere Inter-Bayern Monaco in diretta tv

Inter-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app di Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a PlayStation, XBox e TIMVISION Box. Per i nuovi utenti, che potranno sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale, il primo mese è gratis.

Dove vedere Inter-Bayern Monaco in streaming

Inter-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta streaming solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e e accessibile attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions League anche in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Inzaghi e Kompany

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, A.Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L.Martinez, Thuram. A disposizione: J.Martinez, Di Gennaro, Bisseck, De Vrij, Zalewski, Carlos Augusto, Cocchi, Frattesi, Asllani, Berenbruch, Arnautovic, Taremi. Allenatore: S.Inzaghi,

Indisponibili: Dumfries, Zielinski. Squalificati: Asllani. Diffidati: Dumfries, Barella, A.Bastoni, Pavard, L.Martinez, Mkhitaryan, S.Inzaghi (all.).

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane. A disposizione: Klanac, Peretz, Boey, Vidovic, Stanisic, Pavlovic, Palhinha, Karl, Coman, Gnabry, Kusi-Asare. Allenatore: V.Kompany.

Indisponibili: Buchman, Davies, Ito, Musiala, Neuer, Upamecano. Squalificati: -. Diffidati: Coman, Gnabry, Goretzka, Laimer, Sané.