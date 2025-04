Dove vedere Real Madrid-Arsenal in tv? Prime o Sky, orario

Una rimonta eroica , a questo è chiamato il Real Madrid nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Al "Bernabeu" si riparte dal 3-0 a favore dell'Arsenal maturato all'Emirates settimana scorsa in virtù della doppietta di Rice e dal gol di Merino. La vincente della sfida in semifinale incontrerà il Paris Saint-Germain, che ha eliminato l'Aston Villa ai quarti.

Real Madrid-Arsenal, l'orario

Real Madrid-Arsenal andrà in scena oggi, mercoledì 16 aprile, alle ore 21 allo stadio "Bernabeu" di Madrid.

Dove vedere Real Madrid-Arsenal in diretta tv

Real Madrid-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali 205 e 251 di Sky Sport.

Dove vedere Real Madrid-Arsenal in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.